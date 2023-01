Meloni e Tebboune

Ieri e oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata in visita in Algeria. In Algeria Meloni ha incontrato il presidente della Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune. Durante la visita sono stati firmati cinque protocolli tra il nostro Paese e l'Algeria. In particolare, l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi ha siglato due ac...

