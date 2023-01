La crisi energetica ha messo a nudo la fragilità di una strategia energetica che, per aver dato per scontato la disponibilità di energia tradizionale a basso costo e le incertezze della transizione, si è scontrata con un terremoto di prezzi alti, volatilità e aumento delle emissioni. Per questo, sostiene Proxigas nel position paper illustrato oggi ...

© Riproduzione riservata