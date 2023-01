Claudio Descalzi

La premessa è che ieri l'a.d. di Eni, Claudio Descalzi, non ha nominato il cosiddetto “Piano Mattei” per i rapporti Italia-Africa, spesso evocato dal governo in questi mesi. Però il suo intervento all'assemblea di Proxigas ha confermato una volta di più, se ce ne fosse bisogno...

© Riproduzione riservata