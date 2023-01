Accorpamento della Via all'Autorizzazione Unica; riduzione dei tempi per i pareri da parte delle Regioni e per i giudizi amministrativi; procedura abilitativa semplificata per i progetti fotovoltaici fino a 50 MW di potenza se cedono l'energia prodotta al Gse; spinta alla realizzazione di impianti Fer per le copmunità energetiche su terreni degli e...

© Riproduzione riservata