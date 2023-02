Parte l'iter per il rinnovo della presidenza di Unem. Il consiglio generale dell'associazione, riunitosi oggi, ha nominato la commissione per la designazione del nuovo presidente dell'associazione, in linea con il percorso previsto dallo statuto e condiviso dal consiglio generale nella riunione del 15 dicembre scorso.La commissione, secondo le i...

© Riproduzione riservata