È stato rinnovato ieri a Roma l'accordo tra Polizia di Stato ed Eni per la prevenzione ed il contrasto dei crimini informatici che hanno per oggetto sistemi e servizi informativi di particolare rilievo per il Paese. La convenzione, firmata dal Capo della Polizia e d.g. della Pubblica Sicurezza, Lamberto Giannini, e dall'a.d. Eni, Claudio Descalzi, ...

