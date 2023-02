Il Gruppo Ansaldo Energia partecipa al Business Matching in Kuwait organizzato da Sace, in collaborazione con l'ambasciata d'Italia in Kuwait, Ice e Confindustria, con l'obiettivo di esplorare nuove opportunità di business nel settore dell'energia e mettere a disposizione i propri prodotti e servizi per il paese. lo comunica la società in una nota....

© Riproduzione riservata