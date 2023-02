Giovedì scorso è stato approvato dalle commissioni referenti il disegno di conversione in legge del decreto 198 del 2022 Milleproroghe. Questa settimana il testo è all'esame dell'assemblea. Solo ieri, il Senato ha pubblicato il testo coordinato con le modifiche introdotte in commissione. Il documento è in allegato. Di seguito una sintesi delle misu...

© Riproduzione riservata