Gli Stati Uniti nel 2022 hanno consumato circa 8,78 milioni di barili di benzina al giorno, il 6% in meno rispetto ai volumi record prima della pandemia. Lo riferisce il Financial Times sulla base dei dati riportati dalla US Energy Information Administration. Consumi che, si prevede, continueranno a diminuire nel 2023 e nel 2024. Il consumo di benz...

