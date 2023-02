Assovetro, in collaborazione con il Cnel, organizza (giovedì 23 febbraio, h. 10:00) un evento dal titolo. In apertura lavori, presentazione di uno studio, condotto da Open Impact, che dimostra come investire nel settore del vetro generi un valore ambientale, sociale ed economico di 2,5 volte superiore rispetto all'...

© Riproduzione riservata