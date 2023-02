E' disponibile on line il primo rapporto mensile sul mercato del gas, firmato dal Gecf, il Forum dei paesi esportatori noto anche come Opec del gas. Il rapporto analizza lo stato del mercato internazionale fornendo dati su domanda e offerta, dedicando una sezione ai prezzi spot del gas e del Gnl, che "in Europa e in Asia sono diminuiti bruscamente"...

© Riproduzione riservata