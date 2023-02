Acer ha pubblicato oggi il suo rapporto sulle proposte tariffarie per il trasporto del gas in Italia, chiedendo correzioni sulla parte di tariffa basata sulla commodity, che non è in accordo con le previsioni del Codice di Rete UE sull'armonizzazione tariffe, e sulla parte che riguarda la Sardegna, ponendo come condizione per allocare i costi della...

© Riproduzione riservata