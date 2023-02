Diversamente da quanto previsto da gran parte degli osservatori, Commissione europea compresa, in autunno, l'Unione europea eviterà, per un pelo, la recessione tecnica, ovvero due trimestri consecutivi di contrazione del prodotto interno lordo. Ciò è stato possibile, spiega la Commissione UE nel Winter 2023 Economic Forecast, grazie soprattutto all...

© Riproduzione riservata