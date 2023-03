L'Italia potrebbe portare la sua capacità di rigassificazione dagli attuali 16,25 miliardi di mc l'anno da tre terminali a oltre 50 mld mc da sette terminali, incluso un contributo stimabile in circa 2 mld mc/a dalla conversione degli attuali progetti di depositi small scale in minirigassificatori. Lo stima Assocostieri."L'Italia è in grado di au...

© Riproduzione riservata