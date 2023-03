Martedì la parabola del DL Carburanti giungerà a compimento. Il provvedimento sarà convertito in legge con il voto dell'Assemblea della Senato, dopo il via libera della Camera ottenuto dal governo con la questione di fiducia e l'approvazione senza modifiche mercoledì scorso in commissione Industria. Si concluderà così l'iter di un provvedimento nat...

© Riproduzione riservata