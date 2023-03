Nella scorsa legislatura il Parlamento aveva lavorato a lungo su un disegno di legge per la regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi (lobby). La proposta (Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi) era stata approvata a gennaio 2022 dalla Camera ed era passata in Senato, dove la comm...

© Riproduzione riservata