Sì al credito d'imposta per la spesa relativa all'acquisto del gas naturale per la produzione di energia elettrica destinata all'autoconsumo. Lo ha sapere l'Agenzia delle Entrate con Risposta n. 231 del 1° marzo2023.La società Alfa S.p.A. nel 2010 ha messo in uso un impianto di cogenerazione ad alto rendimento che utilizza gas naturale per gener...

