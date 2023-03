L'area industriale di Porto Torres

Il Mase ha rilasciato un decreto di Via positiva a Eni per il suo progetto di impianto eolico da 34 MW a Porto Torres, presentato tre anni fa al dicastero (v. Staffetta 07/02/20) . Il decreto è disponibile in allegato.Il progetto, che al tempo è stato il primo di im...

© Riproduzione riservata