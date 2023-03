“Proporrò agli Stati membri di prolungare la riduzione volontaria della domanda del 15% fino al prossimo anno. Ha funzionato bene ed è la migliore garanzia per raggiungere un adeguato livello di stoccaggio entro novembre”. Lo ha detto oggi la commissaria europea per l'Energia Kadri Simson in riferimento al regolamento sul risparmio gas varato ad ag...

© Riproduzione riservata