Novità anche per le accise nella riforma fiscale che dovrebbe essere esaminata dal Consiglio dei ministri nel mese di marzo. Sul disegno di legge delega, non ancora definito, circolano in questi giorni alcune slide messe a punto dal ministero dell'Economia (che pubblichiamo in allegato).Queste le novità previste in materia di accise: rimodulazion...

© Riproduzione riservata