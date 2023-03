Gilberto Pichetto Fratin

Sulla eventuale conferma degli sconti sulle bollette elettriche e gas che scadono il 31 marzo "stiamo facendo una valutazione in questi giorni in raccordo con il ministero dell'Economia che tiene i cordoni della borsa e questo influirà certamente nell'inserire anche tutto, in parte o nulla dei cosiddetti oneri di sistema nella bolletta. Ma confermo...

© Riproduzione riservata