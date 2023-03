Eni ha firmato ieri un accordo di cooperazione con Cfs (Commonwealth Fusion Systems), spin-out del Massachusetts Institute of Technology (Mit) con l'obiettivo di accelerare l'industrializzazione dell'energia da fusione.Eni, si legge in una nota, ha investito per la prima volta in Cfs nel 2018 e ne è azionista strategico. Questo accordo rafforza...

© Riproduzione riservata