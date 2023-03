Tornano a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati, soprattutto per la ripresa dell'euro sul dollaro. Nessuna variazione da segnalare sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Ancora in calo i prezzi dei carburanti alla pompa. Brent in ripresa a 73 dollari.Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Oss...

© Riproduzione riservata