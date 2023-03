Sale la quotazione della benzina, scende ancora quella del gasolio. Ancora in calo le medie nazionali dei prezzi dei carburanti alla pompa: il gasolio in “fai da te” scende sotto quota 1,8 euro/litro per la prima volta dal ritorno dell'accisa piena, lo scorso primo gennaio. Brent in rialzo a 75 dollari.Queste sono le medie dei prezzi praticati co...

© Riproduzione riservata