Ansaldo Energia si è aggiudicata un contratto da parte di Engie per l'upgrade della centrale a ciclo combinato di Leinì (To), che prevede la sostituzione chiavi in mano dell'intero gruppo gas dell'impianto comprendente la turbina a gas, il generatore con i relativi ausiliari, nonché tutte le attività di cantiere richieste.Ansaldo Energia fornirà ...

© Riproduzione riservata