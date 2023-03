Hera ha chiuso il 2022 con un utile netto di pertinenza di 322,2 milioni di euro, in crescita dell'1,4%, e un margine operativo lordo di 1,295 miliardi (+6,2%), mentre i ricavi sono aumentati del 90,3% a 20,082 mld principalmente per effetto dell'incremento dei prezzi delle commodity energetiche, ha fatto sapere ieri la società in una nota.L'inde...

© Riproduzione riservata