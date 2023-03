Un impianto fotovoltaico da circa 170 MW integrato con le attività agricole del territorio. Enel Green Power ha avviato a Tarquinia, in provincia di Viterbo, il cantiere per il suo parco solare più grande in Italia, che sarà anche il più grande impianto agrivoltaico a livello nazionale.Il progetto è stato presentato nel 2019 dalla società e-Solar...

© Riproduzione riservata