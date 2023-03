La Banca europea per gli investimenti concederà un prestito di 600 milioni di euro all'utility tedesca EnBW per la costruzione del nuovo impianto eolico offshore He Dreiht. L'impianto sorgerà nella parte tedesca del Mare del Nord e sarà composto da 64 turbine da 15 MW. Il costo complessivo del progetto è di 2,4 miliardi di euro.Il Tse tedesco-ola...

