Terna ha messo oggi in consultazione delle proposte di modifica alla disciplina per la fornitura di risorse per il dispacciamento attraverso le unità virtuali aggregate produzione-accumulo e/o consumo Uvam.Oggetto della consultazione, lanciata in attuazione della recente delibera Arera 702/2022/R/eel, Terna ha pubblicato in particolare il documen...

© Riproduzione riservata