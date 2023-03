Il Garante per la Privacy ha approvato venerdì una proposta di Codice di Condotta sul telemarketing ad adesione volontaria, promossa dalle associazioni di imprese dei call center e da quelle fornitrici dei servizi venduti, tra cui Confindustria. Il documento di 29 pagine, proposto in particolare da Asseprim, AssoCall - Associazione Nazionale dei Co...

© Riproduzione riservata