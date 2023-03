È all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri in programma oggi alle 17 il decreto-legge “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”. Si tratta del DL Bollette (o DL Energia o DL Aiuti quinquies).La bozza è ancora lacunosa, i...

© Riproduzione riservata