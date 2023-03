Roberto Loiola

Società Gasdotti Italia, secondo operatore di trasporto di gas naturale in Italia, ha annunciato oggi la nomina di Roberto Loiola come nuovo amministratore delegato e direttore generale. Loiola, laureato in Ingegneria all'Università di Padova, ha un'esperienza trentennale nel settore delle infrastrutture di rete e nella realizzazione di grandi inve...

© Riproduzione riservata