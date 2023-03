Disegnare incentivi in materia di efficienza energetica che siano: stabili nel lungo periodo e sostenibili per le finanze pubbliche; efficienti ed efficaci, cioè in grado da un lato di massimizzare la quota di investimenti aggiuntivi e dall'altro di avere un impatto significativo su una quota ampia del patrimonio immobiliare; equi, cioè tali da con...

© Riproduzione riservata