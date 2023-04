Si possono istituire tutti i divieti e le regole che si vuole, ma alla fine c'è un'unica strada per sconfiggere le pratiche scorrette di telemarketing che danno cattiva fama al retail energetico: un impegno diretto (e serio) delle imprese fornitrici. Vale la pena di ricordarlo in giorni in cui da un lato l'Antitrust sanziona l'ennesimo caso di un f...

© Riproduzione riservata