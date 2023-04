Le semplificazioni per le rinnovabili si sono affastellate negli ultimi anni, per iniziativa governativa, parlamentare, regionale. Il risultato è un quadro normativo che forse ha agevolato l'accelerazione registrata negli ultimi due anni ma che certo non ha aiutato né la trasparenza né una gestione coerente del fenomeno.Su tutto c'è la macro que...

© Riproduzione riservata