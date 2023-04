Con decreto del 27 marzo il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto ha disposto l'aggiornamento della composizione delle commissioni per gli idrocarburi (Cirm) a) e b) per il triennio 2023-2025, affidandone la presidenza al direttore generale per le infrastrutture e la sicurezza Marilena Barbaro...

