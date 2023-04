Dopo tre ribassi consecutivi, il Cif Med ha indicato per le contrattazioni odierne sul mercato interno prezzi in leggero rialzo per i gasoli. La benzina invece prosegue nel suo trend ribassista che subirà un'accelerazione anche domani insieme ai gasoli. Il denso Btz invece è al terzo aumento consecutivo e solo domani rivedrà il segno meno. L'attenz...

© Riproduzione riservata