La società di trasporto regionale della Sardegna Arst ha aggiudicato la gara per la fornitura di 76 autobus elettrici. In particolare, 40 mezzi “corti” (7-8 metri) saranno forniti dalla slovena Tam-Europe per 18.435.200 (rispetto a una base d'asta di 19.954.000 euro); la stessa società slovena fornirà anche 24 mezzi “medi” (8-10 metri) per 13.605.1...

© Riproduzione riservata