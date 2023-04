Le quotazioni in Mediterraneo dei gasoli hanno raggiunto livelli che non si registravano da inizio gennaio 2022, grazie anche al cambio euro/dollaro saldo sopra la soglia di 1,10 nelle indicative della Bce. Grosso modo questa mattina la benzina ha perso 12 euro per mille litri, i gasoli autotrazione e agricoli 15, il risca 13 e il denso Btz 9 euro ...

