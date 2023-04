Il ministero dell'Ambiente ha respinto la richiesta di Energean di prorogare la Via rilasciata nel 2015 al progetto di 8 nuovi pozzi nel giacimento petrolifero Vega B nel Canale di Sicilia, bloccando così lo sviluppo che non era potuto partire nei tempi previsti per via di un contenzioso al Tar. E' quanto si legge nel provvedimento (v. allegato). I...

© Riproduzione riservata