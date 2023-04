Nei 140 impianti di produzione di idrocarburi presenti in Italia (14 relativi alla produzione presente e passata di olio e 126 relativi alla produzione presente o passata di gas) nel 2022 si sono registrati quattro infortuni: due gravi e due lievi, ma nessuno fatale. In particolare, gli incidenti non si sono verificati in attività tipiche del setto...

