Nella seconda metà del 2022, i prezzi medi dell'elettricità domestica nell'UE hanno continuato a mostrare un forte aumento rispetto allo stesso periodo del 2021, da 235 euro per MWh a 284 euro. Anche i prezzi medi del gas sono aumentati rispetto allo stesso periodo del 2021, passando da 78 euro per MWh a 114 euro per MWh nella seconda metà del 2022...

© Riproduzione riservata