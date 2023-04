Correzione al ribasso delle rate di nolo per tutte le taglie, soprattutto per le Suezmax. Le Capesize sono state penalizzate dal calo dei traffici di minerale nel West Australia a causa del maltempo. Port Hedland è rimasto chiuso per due giorni. Il calo del minerale tuttavia è stato compensato dall'aumento dei carichi di carbo...

© Riproduzione riservata