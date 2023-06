Hera e Autogrill hanno siglato un accordo di un anno per iniziative congiunte nel campo dell'economia circolare nei circa 390 punti di ristorazione del gruppo in Italia. In particolare il primo progetto in partenza prevede la raccolta di più di 100 tonnellate di oli vegetali esausti prodotti in oltre 70 punti di ristorazione di Autogrill, che saran...