Il Mase ha stabilito che deve essere sottoposto procedura di Via il progetto Smart Gas di un terminale di Gnl galleggiante a Monfalcone per alimentare una quindicina di industrie del Nord Est. E' quanto si legge in un decreto datato 7 giugno con cui il dg competente, Gianluigi Nocco, ha respinto la richiesta di esclusione dalla procedura di valuta...