Edp Energia Italia e Ingino, società attiva nella produzione, surgelazione, conservazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, hanno siglato un accordo per l'installazione di un impianto fotovoltaico in provincia di Avellino. Il progetto, informa una nota, prevede una capacità installata di oltre 2 MWp, in grado di generare una produzi...