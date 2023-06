“Nonostante le difficoltà degli ultimi anni il metano è un carburante conveniente. Gradualmente l'intero settore sta vedendo una ripresa, e non continuare a investire su veicoli alimentati a gas naturale (come imposto dall'Europa) sarebbe un grave errore”. Lo scrive il presidente di Federmetano Dante Natali in una nota in cui fa il punto sul calo d...