Consiglio e Parlamento europeo ci riprovano a trovare un accordo sulla nuova direttiva rinnovabili. Mercoledì è in agenda un nuovo incontro del Coreper – l'organo che riunisce gli ambasciatori dei Paesi europei – per discutere la direttiva Red III, dopo che la precedente riunione era stata cancellata per l'opposizione della Francia. Parigi, infatti...