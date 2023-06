È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno il Dpcm 15 marzo 2023 “Modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per il sostegno delle famiglie delle persone con malattia grave che utilizzano l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento in vita”. Il provvedimento definisce i criteri per l'utilizzo...