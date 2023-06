Alberto Stecca

Diventare nei prossimi 5 anni uno dei primi dieci produttori in Europa di infrastrutture di ricarica di taglia piccola/media per auto elettriche – dal caricabatterie domestico in AC da 7 a 22 kW alle colonnine di ricarica in DC fino a 44 kW. È l'ambizioso obiettivo di Silla Industries, startup nata a Padova nel 2019, che ha deciso di puntare sulla ...